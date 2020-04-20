2020-04-20T10:45:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Несовершеннолетние, сидящие по наркостатье 328, попадут под амнистию

Для тех, кого в Беларуси амнистируют по всем частям наркостатьи, введут институт поручительства
Ирина АВИДОВА
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Осужденный по наркостатье несовершеннолетних отпустят.Осужденный по наркостатье несовершеннолетних отпустят.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки. Напомним, в ближайшее время в Беларуси пройдет амнистия.

- Глава государства после обсуждения поддержал предложение, высказанное Верховным судом, о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних, совершивших преступление в сфере оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера, независимо от частей ст. 328 УК, даже если они совершили преступление по ч. 1 или ч. 4. Такая позиция озвучена, и президент ее поддержал, - прокомментировала Ольга Чуприс итоги совещания у Александра Лукашенко по вопросам амнистии и помилования.

Для тех, кто осужден за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, будет задействован институт поручительства.

- Ходатайства будут рассматриваться только тогда, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников, что они возьмут на поруки детей и те будут на особом контроле, - пояснила она.

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