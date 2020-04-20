«Помогая друг другу, мы справимся». EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тысяч респираторов

Медицинские маски и респираторы сейчас в дефиците во многих странах мира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Компания EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО "Гейм Стрим") передали предприятию "Белмедтехника" Минздрава 700 тыс. фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M.

Именно эти маски рекомендованы ВОЗ для использования медработниками, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Респираторы удалось доставить в страну при поддержке представительства компании 3M в Беларуси.

- Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки, - говорится в общем заявлении EPAM и Минского центра разработки компании Wargaming (СООО "Гейм Стрим"), которое приводит belta.by.

Фото: телеграм / minzdravbelarus

Респираторы будут доставлены в больницы, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

- Сейчас непростое время для всех стран. Осуществить такую поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки) - это подвиг. Средства защиты сейчас быстро расходятся. И хочу поблагодарить людей, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию, - сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. - Помогая друг другу, мы справимся с этим заболеванием.

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