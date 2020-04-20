2020-04-20T11:39:04+03:00
Общество
КП Беларусь

За рулем был бесправник. Пассажир и водитель погибли в ДТП

22-водитель и 26-летний пассажир на переднем сидении скончались на месте, 17-летний парень с травмами госпитализирован в реанимацию
Ирина АВИДОВА
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В ДТП погибли трое.В ДТП погибли трое.Фото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла в ночь с 18 на 19 апреля в Жабинковском районе.

По информации, которую опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, все трое в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. А водитель не имел права управления.

За рулем автомобиля Hyundai находился 22-летний молодой человек. Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и 26-летний пассажир на переднем сидении скончались на месте. Сидевшего сзади 17-летнего парня с травмами госпитализировали в реанимацию.

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