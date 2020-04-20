Погода на 21 апреля - до плюс 15 градусов

Во второй половине недели потеплеет до 20 градусов. Фото: Оксана БРОВАЧ

А во второй половине недели серьезно потеплеет

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Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, во вторник, 21 апреля, будет без осадков и достаточно тепло.

Ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, в южных районах теплее - до минус 4 - 6 градусов. Днем воздух прогреется до 9 - 15 градусов.

А вот во второй половине неделе серьезно потеплеет.

- В минувшие выходные дни удерживалась прохладная погода. Фон среднесуточных температур оказался на 2 - 5 градусов ниже своих многолетних данных. При этом в северных и центральных районах страны отмечались осадки в виде мокрого снега и дождя, - рассказали в Белгидромете.

В среду и четверг станет теплее. Воздух днем будет прогреваться до 9 - 16 градусов. В четверг, 23 апреля, температура будет колебаться от плюс 10 по северо-востоку до плюс 18 в западных районах страны. Правда, не обойдется без порывистого и дискомфортного ветра. Ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, местами в южных районах возможно понижение до минус 4 - 6. Днем воздух прогреется до 9 - 16 градусов.

А вот во второй половине недели на погоду начнут влиять более теплые воздушные массы, пройдут кратковременные дожди.

Днем ожидается +10...+17 градусов, а по югу страны будет до 18 - 20 градусов тепла, сообщает belta.by.