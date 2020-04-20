Уже поступило более 5 млн рублей и 79 тысяч евро. Минздрав рассказал, как фирмы и люди перечисляют деньги на борьбу с COVID-19

Изменить размер текста: A A

На два благотворительных счета Минздрава по борьбе с распространением COVID-19 с 25 марта по 17 апреля поступило 5,3 млн рублей и 79 тысяч евро. Как сообщает пресс-служба Минздрава, от 348 юридических лиц поступило 4,2 млн рублей, от физических - 1 млн рублей. На валютный счет перечислили пожертвования 11 физических лиц и два юридических.

Уже потрачено около 1,5 млн рублей - на них купили защитные маски, комбинезоны, экраны, респираторы для медиков.

Закуплено также 2 тыс. наборов реагентов для выявления COVID-19.

Напомним, по данным Минздрава на 19 апреля, в Беларуси от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 47 человек. На стационарном лечении находились 3538 пациентов, 494 пациента выздоровели и выписаны.

- В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов, - говорилось в сообщении министерства. В субботу и воскресенье не было информации об общем количестве зараженных.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогая друг другу, мы справимся». EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тысяч респираторов (подробнее)

Как не принести домой коронавирус вместе с продуктами из супермаркета: пять простых советов. Можно ли заразиться коронавирусом через продукты? Надо ли дезинфицировать покупки из супермаркета? Как быть с упаковкой? (подробнее)

«Каждому - личное полотенце и никаких кафешек в обед». Медики рассказали, как эффективно обезопасить себя от коронавируса (подробнее)