Как часто проветриваете и правильно ли дистанцируетесь? С помощью теста можно оценить свой риск заразиться коронавирусом

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На сайте республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» появился тест, который поможет определить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Этот тест составлен на основе опыта специалистов профилактической медицины. Это лишь инструмент самооценки и совершенствования гигиенических навыков профилактики инфекционных заболеваний.

На 23 вопроса в тесте уходит примерно 3 минуты. Вопросы касаются личной гигиены, наличия социальных связей, участия в массовых мероприятиях. А также того, с кем живете и как часто проветриваете помещение.

В основном речь идет об особенностях поведения в течение последних двух недель.

В итоге получится понять, насколько умеренный риск инфицирования. В конце будут советы и рекомендации.

Например, такие:

- По возможности избегайте общественного транспорта. Пешие прогулки позволяют не только соблюдать физическую дистанцию, но и оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему;

- Отложите визиты к родственникам и встречи с друзьями. Используйте средства связи для поддержания социальных контактов;

- Соблюдайте правила гигиены рук. Мойте руки с мылом не менее 5 - 6 раз в день тщательно и не менее 20 секунд, обрабатывайте антисептиком (4 - 5 раз в день). Если у вас есть привычка трогать лицо руками, то лучше избавиться от нее;

- Регулярно (не менее 5 раз в день) проветривайте помещения, в которых находитесь. Чаще делайте влажную уборку помещений, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, компьютерной клавиатуры и мышки, пультов управления техникой, телефонных аппаратов;

- Мыслите позитивно!