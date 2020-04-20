Как часто проветриваете и правильно ли дистанцируетесь? С помощью теста можно оценить свой риск заразиться коронавирусом
На сайте республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» появился тест, который поможет определить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Этот тест составлен на основе опыта специалистов профилактической медицины. Это лишь инструмент самооценки и совершенствования гигиенических навыков профилактики инфекционных заболеваний.
На 23 вопроса в тесте уходит примерно 3 минуты. Вопросы касаются личной гигиены, наличия социальных связей, участия в массовых мероприятиях. А также того, с кем живете и как часто проветриваете помещение.
В основном речь идет об особенностях поведения в течение последних двух недель.
В итоге получится понять, насколько умеренный риск инфицирования. В конце будут советы и рекомендации.
Например, такие:
- По возможности избегайте общественного транспорта. Пешие прогулки позволяют не только соблюдать физическую дистанцию, но и оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему;
- Отложите визиты к родственникам и встречи с друзьями. Используйте средства связи для поддержания социальных контактов;
- Соблюдайте правила гигиены рук. Мойте руки с мылом не менее 5 - 6 раз в день тщательно и не менее 20 секунд, обрабатывайте антисептиком (4 - 5 раз в день). Если у вас есть привычка трогать лицо руками, то лучше избавиться от нее;
- Регулярно (не менее 5 раз в день) проветривайте помещения, в которых находитесь. Чаще делайте влажную уборку помещений, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, компьютерной клавиатуры и мышки, пультов управления техникой, телефонных аппаратов;
- Мыслите позитивно!
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