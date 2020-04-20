2020-04-20T14:34:14+03:00
Общество
КП Беларусь

«Представился сотрудником IT-отдела». За один телефонный звонок мошенник выманил больше 24 тысяч рублей

Деньги ушли на электронные кошельки
Ирина АВИДОВА
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Мошенник выманил деньги по телефону.Мошенник выманил деньги по телефону.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Больше 24 тыс. белорусских рублей выманил мошенник за один телефонный звонок. Звонок в салон связи Щучина поступил 16 апреля. Мужчина представился сотрудником IT-отдела компании. И сказал, что проходит проверка платежной системы.

- Мужчина попросил сотрудницу перевести определенную сумму денег на различные электронные кошельки. В итоге переведено свыше BYN24 тыс., - рассказали в милиции, сообщает belta.by.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранители устанавливают личность звонившего.

К слову, в салоны сотовой связи и раньше поступали такие звонки. Но сотрудники не теряли бдительность.

Милиция советует в таких случаях звонить руководителю и рассказывать о том, что происходит.

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