2020-04-20T16:23:39+03:00
Общество
КП Беларусь

27-летний мужчина попал в больницу после ДТП с лосем

Животное погибло
Ирина АВИДОВА
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Если в ДТП сбили животное, покидать место нельзя.Если в ДТП сбили животное, покидать место нельзя.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Авария случилась 20 апреля около 5.25 на дороге Н472 Иваново - Мотоль. За рулем "Мазда 626" был житель агрогородка Тышковичи.

Мужчина сбил лося, после машина съехала в кювет. Водитель с травмами госпитализирован. Животное погибло, сообщает belta.by.

Что делать, если вы сбили дикое животное

В ГАИ напоминают водителям: нужно остаться на месте, поставить знак аварийной остановки, позвонить в Госавтоинспекцию и дождаться приезда сотрудников. Они вызовут на место представителей Минприроды, чтобы решить, что делать со сбитым животным. А вот за оставление места ДТП грозит штраф - до 612 рублей - или лишение прав на два года.

Что касается аварии, то в большинстве случаев водителей признают невиновными в таких ДТП. После столкновения с диким животным машина может быть серьезно повреждена. Компенсацию за автомобиль вам выплатят, только если оформлено КАСКО. Обычная страховка такие расходы не покроет - нет виновника аварии.

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира успокаивают:

- Это заблуждение, что за сбитое на трассе животное придется платить. Наверное, из-за этого водители и уезжают с места аварии. Возмещать ущерб, причиненный природе, в данном случае не надо, - рассказали нам в пресс-службе. - А вот если человек увез тушу сбитого зверя, то штраф заплатить все же придется. За незаконную транспортировку копытных предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде крупного штрафа и даже ограничения свободы.

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