2020-04-20T17:15:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 апреля 2020 года: 6264 случая, умер 51 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 апреля 2020 года
Ирина АВИДОВА
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Минздрав обновил статистику по Covid-19.Минздрав обновил статистику по Covid-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минздрав обновил статистику по ситуации с COVID-19 в Беларуси. По данным на 20 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

- На утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья (19 апреля) - 510, за последние сутки - 457, говорится в сообщении Минздрава.

Есть и данные по регионам.

На понедельник (20 апреля), зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19:

- в Брестской области - 185,

- Витебской - 1504,

- Гомельской - 322,

- Гродненской - 176,

- Минской - 789,

- Могилевской - 265,

- Минске - 3023.

Выписаны по выздоровлении 514 человек.

Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 человека.

С начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.

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