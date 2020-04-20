«Тело дезинфецируют, хоронить рекомендуют в день выдачи, при прощании гроб может быть открытым»

Минздрав рассказал, как хоронить тех, у кого была коронавирусной инфекция. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- Согласно информации, предоставленной ВОЗ на настоящий момент, тела умерших от инфекции COVID-19, не являются источником инфекции. На сегодняшний день нет никаких свидетельств того, что люди заразились от контакта с телами людей, которые умерли от COVID-19. Существует распространенный миф, что люди, которые умерли от инфекции COVID-19, должны быть кремированы, но это не так. Кремация – это вопрос культурного выбора и доступных ресурсов, - говорится в инструкции Минздрава, которая появилась в понедельник, 20 апреля.

В ней сказано, что захоронение человека с COVID-19 должно произойти в день выдачи тела, на церемонии прощания следует ограничиться только самыми близкими родственниками, а также полностью исключить прикосновения к телу.

- Поскольку это новый вирус, источник и прогрессирование заболевания для которого еще не совсем ясны, рекомендовано применять дополнительные меры предосторожности до тех пор, пока не станет доступна дополнительная информация, – сказано в документе. - Вместе с тем, Министерство здравоохранения Республики Беларусь принимает дополнительные меры предосторожности с целью исключения даже теоретической возможности заражения.

В документе сказано, что выдача тел умерших от инфекции COVID-19 сотрудниками морга осуществляется с соблюдением правил санэпидрежима для острой инфекционной патологии.

- Тело умершего подвергается дезинфекции в соответствующих средствах индивидуальной защиты согласно стандартным мерам предосторожности (...). Бальзамирование не рекомендуется, чтобы избежать чрезмерных манипуляций с телом умершего. Лица, умершие от инфекции COVID-19, могут быть похоронены или кремированы, что определяется религиозными особенностями, семейными традициями, – сказано в документе.

Родственники должны знать, что хоронить надо в день выдачи тела. На церемонии прощания рекомендуется минимизировать количество присутствующих ("ограничиться только самыми близкими родственниками"), полностью исключить прикосновения к телу и соблюдать дистанцию не менее одного метра и правила социального дистанцирования.

- После церемонии необходимо (...) тщательно вымыть руки с мылом и продезинфицировать спиртсодержащими дезинфектантами. Присутствие детей, взрослых старше 60 лет, лиц, имеющих респираторные заболевания, хронические болезни сердца, сахарный диабет или иммунодефицит, по возможности, должно быть ограничено при захоронении, – говорится в рекомендациях Минздрава.

Церемония прощания может проходить как при открытом, так и при закрытом гробу.

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