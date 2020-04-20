В Минской области ипэшник с пособниками воровал лес для своего производства

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В марте 2020 года в минском микрорайоне Сосны неизвестные украли без малого 30 кубов бревен. По горячим следам поймать злоумышленников не удалось, но в апреле они пошли на новое «дело» и тогда попались. Подробности раскрытия двух краж на Минщине рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию примерно месяц назад обратилось руководство лесопаркового хозяйства, заявили о пропаже пиловочника в большом объеме. А в апреле было совершено еще одно подобное хищение.

– Личности подозреваемых в обоих хищениях вскоре были установлены. Ими оказались четверо жителей Минской области, мужчины в возрасте от 31 до 41 года. Причем двое из фигурантов являются индивидуальными предпринимателями. Один – деревообработчик, а второй – перевозчик. Украденные пиломатериалы были вывезены в Витебскую область и спрятаны на складе на окраине леса. Далее они собирались перевезти украденный «лес» на пилораму под Борисовом, – пояснили правоохранители.

Задержание злоумышленников происходило при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Видео ночного задержания в Крупском районе опубликовали правоохранители.

– Также установлено, что кражей бревен бизнесмен занялся из-за ограничительных мер, наложенных на его лесопильню. Чтобы на производстве не было простоев, материалы он решил украсть, а за помощью обратился к своим рабочим и предпринимателю-грузоперевозчику, – добавили в пресс-службе.

Да и сама схема присвоения бревен была продумана, казалось бы, до мелочей. Сначала обследовалась территория, выставлялся «дозорный» и только тогда на место приезжал лесовоз. С точки кражи уезжали с машиной «предупреждения», легковушка ехала первой и следила за обстановкой на трассе и отсутствием ГАИ.

Ранее никто из подозреваемых судим не был. Возбуждено уголовное дело.

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