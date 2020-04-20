Миноброны: офицера с коронавирусом из Слонима перевезли в Гродно, а всех контактных солдат изолировали на полигоне

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В пресс-службе Министерства обороны Беларуси подтвердили случай заболевания COVID-19 в воинской части в Гродненской области. Сообщают «Минск - Новости» со ссылкой на Наталью Гаврусик.

Военнослужащий, тест которого показал положительный результат на коронавирусную инфекцию, является офицером в одной из частей в Слониме. Заболевшему офицеру потребовалась госпитализация, его перевели на лечение из райцентра в Гродненскую областную больницу.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил, чтобы всех инфицированных коронавирусом были из районов переведены в областные инфекционки.

– Состояние госпитализированного офицера оценивается как удовлетворительное. Он не находится на аппарате ИВЛ, – пояснили в Минобороны.

Уточняется, что все другие сотрудники воинской части, а также солдаты, которые контактировали с заболевшим офицером изолированы на специально оборудованный для этого полигон. Им обеспечено автономное пребывание, вместе с ними там находятся медики для контроля и, если потребуется, оказания помощи.

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