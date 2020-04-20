2020-04-20T18:59:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Миноброны: офицера с коронавирусом из Слонима перевезли в Гродно, а всех контактных солдат изолировали на полигоне

Состояние здоровья заболевшего военнослужащего – удовлетворительное
Надежда БУТОВИЧ
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Заболевшего коронавирусом офицера госпитализировали, а контактных солдат и сотрудников воинской части изолировали.Заболевшего коронавирусом офицера госпитализировали, а контактных солдат и сотрудников воинской части изолировали.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В пресс-службе Министерства обороны Беларуси подтвердили случай заболевания COVID-19 в воинской части в Гродненской области. Сообщают «Минск - Новости» со ссылкой на Наталью Гаврусик.

Военнослужащий, тест которого показал положительный результат на коронавирусную инфекцию, является офицером в одной из частей в Слониме. Заболевшему офицеру потребовалась госпитализация, его перевели на лечение из райцентра в Гродненскую областную больницу.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил, чтобы всех инфицированных коронавирусом были из районов переведены в областные инфекционки.

– Состояние госпитализированного офицера оценивается как удовлетворительное. Он не находится на аппарате ИВЛ, – пояснили в Минобороны.

Уточняется, что все другие сотрудники воинской части, а также солдаты, которые контактировали с заболевшим офицером изолированы на специально оборудованный для этого полигон. Им обеспечено автономное пребывание, вместе с ними там находятся медики для контроля и, если потребуется, оказания помощи.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

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