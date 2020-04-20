Минобразования: маски в школах – это рекомендация

В ведомстве пояснили, что официального масочного режима в образовательных учреждениях нет

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В Беларуси в понедельник, 20 апреля началась последняя учебная четверть. Ее наступление откладывали дважды, каждый раз продлевая весенние каникулы еще на неделю.

Правда, за парты в апреле сели далеко не все школьники, и уж точно не столько учеников, сколько школы внесли в списки 1 сентября. Многие родители побоялись отправлять детей на уроки, предпочитая дистанционное обучение. У тех кто пошел появился важный вопрос: школа – общественное место, нужны ли там маски и антисептики?

– В учреждениях образования Беларуси не введен масочный режим, – написала belta.by со ссылкой на Людмилу Высоцкую, пресс-секретаря Министерства образования.

Однако в министерстве уточнили, что все же использование масок в школах рекомендовано. Кроме того, школьники в классах сидят на расстоянии, не пожимают руки, не обнимаются, контактируют минимально, то есть соблюдают социальную дистанцию. В столовых, туалетах и местах общего пользования установлено дезинфекторы. За все этим должны следить родители и педагоги.

– Как и предполагали в министерстве, на уроки в школы пришли примерно 30 – 40 процентов учеников. А в сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойней, этот процент еще больше, уточнили в ведомстве.

Заболевших детей родители должны оставлять дома, а учителя – отправить домой из класса. Что касается удаленной учебы, то все процессы школы устанавливают сами: как и когда будут отправляться и проверяться задания. Также школьники могут прийти в школы в субботу для консультаций с учителями.

При этом учебный год 2019 – 2020 в Беларуси не продлят, он закончится 30 мая. А оценки выставят по итогам всех четырех четвертей.

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