2020-04-20T20:22:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Дезинфекционный марш военных в Минске. Посмотрите, как это будет

В операции задействуют 170 специалистов-химиков и спецтехнику [фото, видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Военные будут дезинфицировать больницы и заводы в Минске. Фото: Министерство обороны.Военные будут дезинфицировать больницы и заводы в Минске. Фото: Министерство обороны.
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В Минске военный приступают к дезинфекции промышленных объектов и медучреждений, сообщили в пресс-службе Министерства обороны 17 апреля.

– Со следующей недели (Прим.: 20 - 26 апреля) в белорусской столице начнется дезинфекция больниц и промышленных предприятий. В спецоперации будут задействованы 170 военных специалистов и 60 единиц техники, – уточнили в ведомстве.

Батальон военных дезинфекторов сформировали на базе 8 бригады радиационной, химической и биологической защиты. Фото: Министерство обороны.

Батальон военных дезинфекторов сформировали на базе 8 бригады радиационной, химической и биологической защиты. Фото: Министерство обороны.

Известно, что работать военные химики будут в спецэкипировке: средствах индивидуальной защиты, а обрабатывать улицу и здания будут специальными дезинфицирующими растворами. В видеоролике, который опубликовало Минобороны показан процесс дезинфекции. Военные дезинфекторы одеты в костюмы, на руках у них резиновые перчатки, на голове капюшон, лицо защищает противогаз. В руках у них устройства похожие на «воздуходувы», которыми дворники осенью сдувают листву. А на спине наподобие рюкзака закреплена емкость со спецраствором, устройство заводится, как бензотриммер и звучит так же.

В руках дезинфекторов устройства похожие на "воздуходувы" дворников. Фото: Министерство обороны.

В руках дезинфекторов устройства похожие на "воздуходувы" дворников. Фото: Министерство обороны.

– В Минск для дезинфекции совершит марш сводный батальон, сформированный на базе восьмой бригады радиационной, химической и биологической защиты. Использоваться будет штатная техника и средства защиты из вооружения ВС. Подразделения обработают здания и объекты, как с внешней стороны, так и внутренние помещения, а также прилегающие участки местности, дороги, технику и другие объекты, – уточнил полковник Вячеслав Старков, начальник войск РХБ защиты – начальник управления РХБ защиты и экологии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси.

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