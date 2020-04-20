2020-04-20T20:49:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Глубого занял у 14 знакомых 260 тысяч рублей и все спустил в тотализаторе

Оборот игрового депозита мошенника превысил 500 тысяч долларов
Надежда БУТОВИЧ
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Глубоччанин оказался заядлым игроманом. Фото: УСК по Витебской области.Глубоччанин оказался заядлым игроманом. Фото: УСК по Витебской области.
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Следователи Глубокского района разбираются в обстоятельствах мошеннических действий 36-летнего сельчанина. Установлено, что мужчина безвозвратно одолжил у четырнадцати знакомых крупные суммы, чтобы сделать ставки в тотализаторах. В УСК по Витебской области считают, что жертв игромана может быть значительно больше.

«Кредиторов» для своей зависимости мошенник находил среди знакомых, проживающих в Минске, а также в Минской и Витебской областях. Предлоги для финансовых заимствований, естественно, были самыми благовидными.

– В период с 2016 по 2020 годы крупные суммы одолжались якобы на развитие бизнеса, ремонт авто и другие причины. Деньги подозреваемый обещал вернуть в самое ближайшее время, но либо не отдавал совсем, либо (если знакомый сильно наседал), одолжив у другого доверчивого гражданина, – отдавал частично. Ущерб превысил 260 тысяч белорусских рублей, – пояснили в пресс-службе УСК по Витебской области.

Следователи узнали – мошенник заядлый игрок. За последние три года в букмекерской конторе он оставил огромную сумму, а оборот средств на его депозите превысил миллион белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следствие не окончено. Если вы пострадали от действий мужчины на фото, позвоните по номеру «102».

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