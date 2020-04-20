На Пасху в Гродно в своей кровати едва не сгорел пенсионер

Мужчину с ожогами из дома вынесли спасатели

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Возгорание в областном городе случилось в воскресенье, 19 апреля. Пожарным Гродно около 16.45 часов позвонили очевидцы и сказали, что горит квартира в многоэтажном доме.

– Пожар произошел в девятиэтажке на гродненской улице Домбровского, – пояснили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на верхнем этаже. В квартире установили, что источник возгорания находится в спальне. На тлеющей кровати пожарные обнаружили пострадавшего пенсионера, он был в бессознательном состоянии.

– На мужчину надели маску для защиты органов дыхания, вынесли на улицу и передали врачам «скорой». У пенсионера были диагностированы ожоги примерно 12 процентов тела, его доставили в больницу, – уточнили в пресс-службе.

Возгорание оперативно ликвидировали, эвакуация других жильцов не потребовалась. Огонь повредил матрас, постельное белье, закоптил стены.

Как выяснилось, пожар в квартире произошел, когда супруга мужчины пошла в гости. В МЧС считают, что пожар начался из-за неосторожного курения в постели.

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