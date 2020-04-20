Минчанин оставил таксисту 100 долларов в залог за поездку, а тот уехал
На днях к столичным правоохранителям обратился житель Минска и рассказал, что таксист уехал с его деньгами. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Выяснилось, что минчанин не смог рассчитаться за поездку на такси – у него не было белорусских денег. Но мужчина нашел выход: попросил таксиста подождать и оставил в залог 100 долларов. Однако пока пассажир вернулся, таксиста и след простыл. Потерпевший пошел в милицию.
– Личность нетерпеливого таксиста установили быстро. Им оказался 30-летний житель Минской области. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что просто устал ждать пассажира. Ранее он судим не был, – уточнили в пресс-службе.
Дело отправлено на правовую оценку.
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