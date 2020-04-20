2020-04-20T21:33:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин оставил таксисту 100 долларов в залог за поездку, а тот уехал

Нечестного таксиста нашли милиционеры
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
У пассажира не было белорусских денег, и он оставил доллары в залог.У пассажира не было белорусских денег, и он оставил доллары в залог.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

На днях к столичным правоохранителям обратился житель Минска и рассказал, что таксист уехал с его деньгами. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что минчанин не смог рассчитаться за поездку на такси – у него не было белорусских денег. Но мужчина нашел выход: попросил таксиста подождать и оставил в залог 100 долларов. Однако пока пассажир вернулся, таксиста и след простыл. Потерпевший пошел в милицию.

– Личность нетерпеливого таксиста установили быстро. Им оказался 30-летний житель Минской области. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что просто устал ждать пассажира. Ранее он судим не был, – уточнили в пресс-службе.

Дело отправлено на правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Таксист в Минске обчистил забытую в машине сумочку.

За кражу 175 рублей его могут посадить на 3 года (подробности).

В Минске таксист сбил на «зебре» маму с ребенком.

Ребенок не пострадал, а 25-летняя женщина попала в больницу (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В последний раз такое было в прошлом веке: нефть упала до $0 за баррель
Минчанин оставил таксисту 100 долларов в залог за поездку, а тот уехал
На Пасху в Гродно в своей кровати едва не сгорел пенсионер
Житель Глубого занял у 14 знакомых 260 тысяч рублей и все спустил в тотализаторе
Дезинфекционный марш военных в Минске. Посмотрите, как это будет
Минобразования: маски в школах – это рекомендация
Миноброны: офицера с коронавирусом из Слонима перевезли в Гродно, а всех контактных солдат изолировали на полигоне
В Минской области ипэшник с пособниками воровал лес для своего производства
«Тело дезинфецируют, хоронить рекомендуют в день выдачи, при прощании гроб может быть открытым»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 апреля 2020 года: 6264 случая, умер 51 человек
27-летний мужчина попал в больницу после ДТП с лосем
«Представился сотрудником IT-отдела». За один телефонный звонок мошенник выманил больше 24 тысяч рублей
Как часто проветриваете и правильно ли дистанцируетесь? С помощью теста можно оценить свой риск заразиться коронавирусом
Уже поступило более 5 млн рублей и 79 тысяч евро. Минздрав рассказал, как фирмы и люди перечисляют деньги на борьбу с COVID-19
Погода на 21 апреля - до плюс 15 градусов
За рулем был бесправник. Пассажир и водитель погибли в ДТП
«Помогая друг другу, мы справимся». EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тысяч респираторов
Несовершеннолетние, сидящие по наркостатье 328, попадут под амнистию
«Заболеваемость коронавирусом должна снижаться в ближайшие 3 - 4 недели». Прогноз главного санитарного врача Беларуси
Лукашенко поручил перевести зараженных коронавирусом из районных больниц в областные