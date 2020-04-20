В последний раз такое было в прошлом веке: нефть упала до $0 за баррель

Так сильно нефть дешевела более 30 лет назад

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Цена нефти марки WTI на торгах в понедельник, 20 апреля, снизилась до нулевой отметки, сообщили в РБК. Правда, почти сразу ее стоимость увеличилась до 0,35 доллара за баррель.

Такую статистику зафиксировали на бирже Лондона. Фьючерсы американской нефти WTI за вечер обвалились на 99,98 процентов – до минимума. Такого падения цены на «черное золото» не наблюдалось больше тридцати лет. Эксперты уже объяснили причины спада карантинными мероприятия по всему мира из-за пандемии коронавируса, а также ожиданием скорого заполнения нефтехранилищ.

Как будут развиваться события?

Специалисты Райффайзенбанка спрогнозировали следующий сценарий для нефти на ближайшее время: в апреле – продолжение снижения стоимости, в мае – стабилизация, связанная с началом действия сделки ОПЕК+ (Прим.: искусственное снижение предложения нефти до отметки в 9,7 миллиона баррелей в сутки), а в июне – восстановление спроса.

Снижение нефтедобычи, которое повлияет на спрос и цены на нефть, напомним, является договоренностью государств-участников сделки ОПЕК+. Пока же только одна Саудовская Аравия выкачивает свыше 12 миллионов баррелей ежесуточно.

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