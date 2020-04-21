Во вторник, 21 апреля в Минске разыграют крупные призы

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Розыгрыш суперпризов 141-го тура пройдет уже сегодня вечером, 21 апреля. Чтобы присоединиться к прямому эфиру, включайте ОНТ в 18.20 или заходите на сайт evroopt.by и официальные странички «Евроопт» в социальных сетях.

Своих обладателей найдут 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей! Главный приз поможет разыграть исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.

В этом туре планировалось разыграть и 10 путевок на двоих в Турцию. Полеты туда временно прекращены, поэтому эти призы заменили на точный денежный эквивалент стоимости путевки. А значит, к списку суперпризов добавится 10 денежных призов по 3 547 рублей 80 копеек каждый.

В розыгрыше участвуют все покупатели магазинов «Евроопт» и «Хит!», онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили коды за покупку «товаров удачи» с 23 марта по 19 апреля.

Желаем удачи!