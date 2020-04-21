2020-04-21T09:40:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусских школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей

Ситуацию, когда дети не ходят в школу, прокомментировал заместитель министра образования
Сергей ДЕМИДОВ
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Белорусские школьники могут сами выбирать: ходить в школу во время пандемии коронавируса или оставаться дома.Белорусские школьники могут сами выбирать: ходить в школу во время пандемии коронавируса или оставаться дома.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Не секрет, что во время пандемии коронавируса многие белорусские школьники и после окончания каникул не вернулись в школу. Решение принимают родители, которые не уверены в безопасности своих чад за пределами дома.

Ученики, которые не продолжат учебу, могут быть аттестованы по результатам трех четвертей, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Специалист уточнил, что задания можно получать дистанционно, можно связаться через классного руководителя и с другими учителями.

Напомним, 20 апреля после трехнедельных каникул школьники возвращаются за парты. По цифрам, которые в конце прошлой недели приводили в Минобразования, 40% детей готовы вернуться в школу. 75% детей готовы учиться дистанционно, а 85% учителей готовы преподавать онлайн.

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