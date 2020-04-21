Белорусских школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей
Не секрет, что во время пандемии коронавируса многие белорусские школьники и после окончания каникул не вернулись в школу. Решение принимают родители, которые не уверены в безопасности своих чад за пределами дома.
Ученики, которые не продолжат учебу, могут быть аттестованы по результатам трех четвертей, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра образования Александр Кадлубай.
Специалист уточнил, что задания можно получать дистанционно, можно связаться через классного руководителя и с другими учителями.
Напомним, 20 апреля после трехнедельных каникул школьники возвращаются за парты. По цифрам, которые в конце прошлой недели приводили в Минобразования, 40% детей готовы вернуться в школу. 75% детей готовы учиться дистанционно, а 85% учителей готовы преподавать онлайн.
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