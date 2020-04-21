Трамп назвал кандидатуру на пост посла США в Беларуси

В пресс-релизе Белого дома названа кандидатура Джули Фишер на пост посла США в Беларуси

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Напомним, посольство США в Беларуси работает без посла с 2008 года. Американскую дипломатическую миссию в нашей стране возглавляет временный поверенный Дженифер Мур, которая приступила к выполнению обязанностей в августе 2018 года.

В сентябре 2019 года Минск и Вашингтон приняли решение обменяться послами. Госсекретарь США Майк Помпео, прилетев в Минск в феврале нынешнего года, подтвердил намерение США назначить посла в Минск.

И вот стало известно, что Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором названа кандидатура Джули Фишер на пост посла США в Беларуси.

Разговоры об этом уже велись, фамилию Фишер как возможного посла США в Беларуси называла и американская пресса.

Джули Фишер занимает должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС. Кроме того, она работала в посольствах Грузии и России, а также была заместителем постоянного представителя США в НАТО.