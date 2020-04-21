В России проверили белорусский творог. Посмотрите результаты: это интересно!

В России проверили творог разных брендов. Как оказалось, только один продукт соответствует нормам и может быть рекомендован покупателям - это белорусский «Брест-Литовск»

Изменить размер текста: A A

Исследование провели эксперты на некоммерческой общественной площадке «Росконтроль».

Творог изучали по 30 показателям. Исследователи выясняли: подделка ли, нет ли крахмала или заменителей молочного жира, безопасен ли продукт для здоровья. В выборку попала продукция семи брендов.

В результате только белорусский «Брест-Литовск» прошел проверки без замечаний. Творог из Бреста набрал 73 балла в тестировании и с солидным отрывом занял первое место.

«Лишь один образец по совокупности всех исследований может быть рекомендован к покупке. Это творог «Брест-Литовск», - подытожили в «Росконтроле».

Белорусские молочные продукты называли лучшими в России и раньше. В частности, на последней выставке «Продэкспо-2020» первые места взяли воздушный творожный сыр с зеленью и рассыпчатый творог от «Савушкина», которые выпускают в Бресте.

«Савушкин продукт» поставляет молочные продукты более чем в 30 стран мира. Среди них - Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, ОАЭ, Иордания, Сингапур, Южная Корея, Израиль, Китай, Гонконг, Япония и страны Евросоюза. В общем объеме продаж экспорт занимает свыше 60%. В структуре экспортных поставок преобладают готовые к употреблению продукты: питьевое молоко, творог, сметана, йогурты и сыры.