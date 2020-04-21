КП Беларусь
В Ветковском районе в «Фольксвагене» сгорели два человека
Водитель не справился с управлением, выехал на встречку, съехал в кювет, где авто врезалось в дерево и загорелось
В Ветковском районе в «Фольксвагене» сгорели два человека.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Трагедия произошла вскоре после полуночи 21 апреля.
На 45-м километре автодороги Р-30 Гомель -Ветка - Чечерск - Ямное загорелся автомобиль.
Специалисты дежурной службы Ветковского РОВД выяснили на месте ДТП, что водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал в направлении деревни Светиловичи.
В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает gomel.mvd.gov.by.
В итоге автомобиль загорелся.
Водитель и пассажир на переднем сиденье погибли на месте ДТП.