Лукашенко: Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. Фото: belta.by.

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Александр Лукашенко сделал очередной прогноз.

- Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться, - сообщает слова Лукашенко Телеграм-канал «Пул Первого». - В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают.

Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.