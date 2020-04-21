КП Беларусь
Лукашенко: Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться
Президент Беларуси рассказал, когда начнет работать мировая экономика
Лукашенко: Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. Фото: belta.by.
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Александр Лукашенко сделал очередной прогноз.
- Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться, - сообщает слова Лукашенко Телеграм-канал «Пул Первого». - В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают.
Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.