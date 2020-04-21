КП Беларусь
В Минске сезон аттракционов откроют 9 мая
Обычно сезон аттракционов открывают в Минске 1 мая
В Минске сезон аттракционов откроют 9 мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Пандемия коронавируса сдвинула сроки открытия сезона аттракционов на 8 дней.
Начало сезона аттракционов переносится на 9 мая, сообщает belta.by со ссылкой на специалистов.
- Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Минске, сезон аттракционов начнется 9 мая. Думаю, это не станет большой проблемой для граждан, - сказал главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабиевский.
Напомним, на 21 апреля 2020 года сделано больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.
20 апреля у белорусских школьников началась IV учебная четверть.