2020-04-21T12:47:34+03:00
Политика
КП Беларусь

«Мы должны подтянуть инфекционки». Лукашенко рассказал, на что пойдут европейские деньги

По словам президента, Европа сильно подставит плечо - именно под здравоохранение
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом.Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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21 апреля Александр Лукашенко поехал в Бобруйск на предприятие «Славянка». Тут он посмотрел, как шьются маски. А также в очередной раз высказался о коронавирусе.

Он рассказал, что международные структуры помогут нашей стране финансово. Деньги пойдут на модернизацию системы здравоохранения.

- Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его, - сказал Александр Лукашенко.

Президент поручил правительству, чтобы международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения.

- И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе, - уверен президент, его слова приводит belta.by.

Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.

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