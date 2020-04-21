Минчанка недалеко от станции метро встретила лося: пил воду из лужи и позировал для фото

Лоси часто выходят в город. Фото: читательница KP.BY Людмила

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20 апреля минчанка Людмила недалеко от станции метро «Восток» в лесопарковой зоне возле Дома милосердия встретила лося:

- С парнем вышли подышать свежим воздухом, посмотреть на подснежники. Через 10 минут прогулки увидели лося: ходил вдоль дороги, пил воду из лужи, а потом побежал по своим делам. Машины останавливались, люди делали фото.

Лось в почти естественной среде обитания. Фото: читательница KP.BY Людмила

Лоси в городе не редкость, об этом «Комсомолке» рассказывала директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.

2 апреля лось гулял в Минске возле Национальной библиотеки. В тот же день лося видели в Гомеле.

В 2018 году в центре Минска бегал заяц (и речь не о безбилетном пассажире).