2020-04-21T13:35:03+03:00
Минск
КП Беларусь

Минчанка недалеко от станции метро встретила лося: пил воду из лужи и позировал для фото

Животное прогуливалось по лесному массиву
Захар ПЛАТОНОВ
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Лоси часто выходят в город. Фото: читательница KP.BY ЛюдмилаЛоси часто выходят в город. Фото: читательница KP.BY Людмила
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20 апреля минчанка Людмила недалеко от станции метро «Восток» в лесопарковой зоне возле Дома милосердия встретила лося:

- С парнем вышли подышать свежим воздухом, посмотреть на подснежники. Через 10 минут прогулки увидели лося: ходил вдоль дороги, пил воду из лужи, а потом побежал по своим делам. Машины останавливались, люди делали фото.

Лось в почти естественной среде обитания. Фото: читательница KP.BY Людмила

Лось в почти естественной среде обитания. Фото: читательница KP.BY Людмила

Лоси в городе не редкость, об этом «Комсомолке» рассказывала директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.

2 апреля лось гулял в Минске возле Национальной библиотеки. В тот же день лося видели в Гомеле.

В 2018 году в центре Минска бегал заяц (и речь не о безбилетном пассажире).

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