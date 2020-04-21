Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус

Изменить размер текста: A A

Не все граждане ответственно относятся к здоровью своему, а тем более - чужому. Специалистам приходится прибегать к различным мерам.

Так, прокуроры Заводского и Фрунзенского районов Минска санкционировали принудительное медицинское освидетельствование в стационарных условиях трех граждан, в отношении которых имелись достаточные основания полагать о наличии у них инфекции, вызванной коронавирусом, сообщает Генпрокуратура в своем аккаунте в Фейсбуке.

Основанием для выдачи санкций послужили заключения врачебно-консультационных комиссий, а также тот факт, что люди уклонялись от госпитализации в рамках проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделано более 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина из них - в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Женщина, с которой мы праздновали 8-е марта - в реанимации. Кто кого заразил - непонятно». Экс-солистка «Верасов» Надежда Микулич в больнице с коронавирусом

Заслуженная артистка Беларуси неделю пила дома антибиотки, а потом сама попросила сделать снимок и анализ на коронавирус [продолжение здесь]