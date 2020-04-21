2020-04-21T13:36:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус

Прокуроры санкционировали принудительное медицинское освидетельствование минчан на COVID-19
Сергей ДЕМИДОВ
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Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус.Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус.Фото: Раиса ЮДИНА
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Не все граждане ответственно относятся к здоровью своему, а тем более - чужому. Специалистам приходится прибегать к различным мерам.

Так, прокуроры Заводского и Фрунзенского районов Минска санкционировали принудительное медицинское освидетельствование в стационарных условиях трех граждан, в отношении которых имелись достаточные основания полагать о наличии у них инфекции, вызванной коронавирусом, сообщает Генпрокуратура в своем аккаунте в Фейсбуке.

Основанием для выдачи санкций послужили заключения врачебно-консультационных комиссий, а также тот факт, что люди уклонялись от госпитализации в рамках проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделано более 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина из них - в Минске.

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