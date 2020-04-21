2020-04-21T14:33:29+03:00
Политика
КП Беларусь

«Честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул». Лукашенко объяснил, почему открылись школы

По его словам, после изучения мнения родителей каникулы продлялись, но все равно он был против
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко и сразу был против продления школьных каникул. Фото: БелТАЛукашенко и сразу был против продления школьных каникул. Фото: БелТА
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21 апреля, общаясь с работниками бобруйского предприятия «Славянка», президент высказался о начале занятий в школах. Ответил и на критику тем, кто упрекнул его в перекладывании ответственности на родителей.

Напомним, весенние каникулы 2020 года у школьников продлились три недели вместо одной. Но они закончились, и в понедельник, 20 апреля, дети пришли в школу. По цифрам, которые в конце прошлой недели приводили в Минобразования, 40% детей готовы вернуться в школу. 75% детей готовы учиться дистанционно, а 85% учителей готовы преподавать онлайн.

Во многих школах решили сочетать оба способа. Четвертая четверть для одних началась в школе, а для других дома.

- Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс, - повторил Александр Лукашенко 21 апреля, его слова приводит belta.by. - Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там Telegram-каналах, желтой прессе: вот, Лукашенко там «адказнасць пераклаў» на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот, президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против.

Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.

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