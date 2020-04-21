Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси

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Считается, что плазма переболевших коронавирусом поможет пациентам с тяжелым течением COVID-19.

Первые 6 пациентов сдали свою плазму в Минске, такое же мероприятие проходит 21 апреля и в Витебске, сообщает телеграм-канал Минздрава.

Забор иммунной плазмы проводят в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й больницы. Планируется, что забор плазмы будет проводиться во всех областных центрах трансфузиологии.

Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донорами и помочь врачам спасти тех, кто находится сейчас в тяжелом состоянии.

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