2020-04-21T14:21:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси

Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, стали донорами плазмы
Сергей ДЕМИДОВ
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Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси.Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси.Фото: Раиса ЮДИНА
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Считается, что плазма переболевших коронавирусом поможет пациентам с тяжелым течением COVID-19.

Первые 6 пациентов сдали свою плазму в Минске, такое же мероприятие проходит 21 апреля и в Витебске, сообщает телеграм-канал Минздрава.

Забор иммунной плазмы проводят в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й больницы. Планируется, что забор плазмы будет проводиться во всех областных центрах трансфузиологии.

Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донорами и помочь врачам спасти тех, кто находится сейчас в тяжелом состоянии.

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Георгий уверен, что привез вирус из Португалии: там не очень хорошо с санитарией. После приезда он самоизолировался, а потом попал в больницу с двухсторонней пневмонией [продолжение здесь]

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