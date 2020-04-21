2020-04-21T14:55:00+03:00
Политика
КП Беларусь

«Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты». Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок

Так, по его мнению, можно компенсировать те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Лукашенко посмотрел, как шьют маски. Фото: БелТАЛукашенко посмотрел, как шьют маски. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

21 апреля в Бобруйске президент посетил предприятие «Славянка». Тут он посмотрел, как изготавливаются средства защиты и медицинские маски. Кстати, в сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок.

- Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, - сказал Александр Лукашенко. - Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц рассказал, что в его регионе каждый день расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается - около 470 тыс.

- Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, - сказал президент. - Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать.

Президент уточнил, закрыты ли в области, в стране потребности в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет. А если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. Сейчас в сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. А еще пару месяцев назад производили 60 тыс. масок в сутки. К работе подключены и крупные предприятия, и малый бизнес, и образовательные, и социальные учреждения.

Лукашенко потребовал жестко разбираться с аптеками, в которых нет масок или цена на них сильно завышена.

- Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей, - сказал он, цитату приводит belta.by.

По его словам, и чрезмерного запаса быть не должно.

- Надо запас - пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же, - добавил он. И напомнил, что нельзя забывать о традиционной продукции на предприятиях. - Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести.

Напомним, 17 марта правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров. В том числе одноразовых комбинезонов и костюмов химзащиты, респираторов, хирургических халатов, масок и бинтов.

По данным Минздрава, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрещен вывоз из Беларуси: костюмы химзащиты и медицинские маски останутся в стране. Этот запрет носит временный характер (подробнее)

«Заболеваемость коронавирусом должна снижаться в ближайшие 3 - 4 недели». Прогноз главного санитарного врача Беларуси (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко на «Славянке» подарили куртку
«Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника». Лукашенко объяснил, почему не хочет отменять субботник
Эксперты ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Беларуси и дали свои рекомендации
«Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты». Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок
Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси
«Честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул». Лукашенко объяснил, почему открылись школы
Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус
Минчанка недалеко от станции метро встретила лося: пил воду из лужи и позировал для фото
«Мы должны подтянуть инфекционки». Лукашенко рассказал, на что пойдут европейские деньги
В Минске сезон аттракционов откроют 9 мая
Лукашенко: Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться
В Ветковском районе в «Фольксвагене» сгорели два человека
В России проверили белорусский творог. Посмотрите результаты: это интересно!
Трамп назвал кандидатуру на пост посла США в Беларуси
Белорусских школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей
Во вторник, 21 апреля, в Минске разыграют крупные призы