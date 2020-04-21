«Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты». Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок

Так, по его мнению, можно компенсировать те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру

Изменить размер текста: A A

21 апреля в Бобруйске президент посетил предприятие «Славянка». Тут он посмотрел, как изготавливаются средства защиты и медицинские маски. Кстати, в сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок.

- Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, - сказал Александр Лукашенко. - Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц рассказал, что в его регионе каждый день расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается - около 470 тыс.

- Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, - сказал президент. - Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать.

Президент уточнил, закрыты ли в области, в стране потребности в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет. А если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. Сейчас в сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. А еще пару месяцев назад производили 60 тыс. масок в сутки. К работе подключены и крупные предприятия, и малый бизнес, и образовательные, и социальные учреждения.

Лукашенко потребовал жестко разбираться с аптеками, в которых нет масок или цена на них сильно завышена.

- Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей, - сказал он, цитату приводит belta.by.

По его словам, и чрезмерного запаса быть не должно.

- Надо запас - пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же, - добавил он. И напомнил, что нельзя забывать о традиционной продукции на предприятиях. - Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести.

Напомним, 17 марта правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров. В том числе одноразовых комбинезонов и костюмов химзащиты, респираторов, хирургических халатов, масок и бинтов.

По данным Минздрава, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрещен вывоз из Беларуси: костюмы химзащиты и медицинские маски останутся в стране. Этот запрет носит временный характер (подробнее)

«Заболеваемость коронавирусом должна снижаться в ближайшие 3 - 4 недели». Прогноз главного санитарного врача Беларуси (подробнее)