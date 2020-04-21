Эксперты ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Беларуси и дали свои рекомендации

Эксперты ВОЗ дали свои рекомендации после посещения и оценки заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Фото: Раиса ЮДИНА

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- Физическое дистанцирование может помочь предотвратить или замедлить распространение вируса, - считает руководитель команды экспертов, побывавших в Беларуси, доктор Патрик О’Коннор. Также дистанцирование важно для групп высокого риска, в которые входят пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Специалист уточняет, что физическое дистанцирование рекомендуется в том числе для спортивных, религиозных и культурных мероприятий.

Свои рекомендации после посещения нашей страны эксперты опубликовали на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Рекомендуется перевести на дистанционное обучение школы, университеты и другие учреждения образования.

Команда экспертов также рекомендует соблюдать четкое и прозрачное регулярное информирование белорусских граждан о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования, включая отсрочку собраний граждан и ограничения в передвижении.

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