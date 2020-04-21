2020-04-21T15:57:33+03:00
Политика
КП Беларусь

«Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника». Лукашенко объяснил, почему не хочет отменять субботник

Президент рассказал, что собирается посадить «какой-нибудь лес на юге»
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко объяснил, зачем нужен субботник во время пандемии коронавируса.Лукашенко объяснил, зачем нужен субботник во время пандемии коронавируса.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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21 апреля в Бобруйске президент посмотрел, как шьют медицинские маски. И высказался о субботнике, который должен пройти в ближайшее время.

По мнению Лукашенко, нет оснований для переноса или отмены республиканского субботника.

По его словам, люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет.

- Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело, - сказал Александр Лукашенко.

Он сам планирует отправиться в регион, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину трагедии он традиционно отправляется туда. Но конкретный населенный пункт пока не выбран.

- Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим, - добавил он.

Деньги, которые будут собраны во время субботника, направят на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников. Как рассказал Александр Лукашенко, предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.

Президент заверил: если ситуация с коронавирусом обострится и будут нужны меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока, по его словам, в этом нет необходимости.

- Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся, - уверен президент, его слова приводит belta.by.

По данным Минздрава, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.

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