Лукашенко на «Славянке» подарили куртку

И фото 20-летней давности – момента, когда президент Беларуси последний раз посещал предприятие

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Президента Беларуси пригласили приехать и через 10 лет - на 100-летний юбилей «Славянки».

Александр Лукашенко пообещал, что приедет, даже если будет на пенсии.

Также президенту вручили куртку «на следующую зиму», - сообщает belta.by.

- Когда мы были молодыми, - прокомментировал директор «Славянки» фото, которое тоже вручил Александру Лукашенко. На снимке 20-летней давности Александр Лукашенко в свой прошлый приезд на «Славянку».

- Ваши поручения для нас понятны: работать и развиваться. И мы вас не подведем, - отрапортовал директор предприятия.

- И зарплату людям платить, - добавил президент.