У хоккеиста команды президента Беларуси подтвердили коронавирус. Но самоизоляции у Александра Лукашенко не будет

Буквально 11 апреля Дмитрий Мелешко и Александр Лукашенко играли в хоккей. Но график президента с тех пор был заполнен

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18 апреля супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда в своем Инстаграме написала, что впервые за долгие годы они не отметят Пасху вместе: «Муж заболел и живет пока отдельно, чтобы меня не заразить, все-таки после химии (химиотерапии. - Ред.) иммунитет совсем ослаб, опасно рисковать».

Надежда Мелешко - о курсах химиотерапии: «Стрижка показала, какой у меня красивый череп. Дети с интересом наблюдали»

Сегодня стало известно, что у Дмитрия Мелешко подтвердили коронавирус. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Дмитрий Мелешко несколько лет назад завершил карьеру хоккеиста, стал тренером, выступал за команду президента Беларуси Александра Лукашенко на любительских турнирах.

- Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19, - сказала Наталья Эйсмонт.

Свой предыдущий матч команда президента Беларуси провела 11 апреля, когда был финал чемпионата страны среди любительских команд.

- Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске, - отметила Эйсмонт.

Она добавила, что президенту нет необходимости сдавать тест на коронавирус:

- Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее, - подчеркнула пресс-секретарь президента.

На вопрос о самочувствии президента она ответила так:

- Не дождетесь! Как подтверждение (хорошего самочувствия Лукашенко. - Ред.) - смотрите на рабочие будни президента, в частности репортажи Белорусского телевидения с сегодняшнего (21 апреля. - Ред.) посещения предприятия в Бобруйске.

Также Наталья Эйсмонт сообщила, что дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и не планируется. После отпуска хоккейная команда приступит к тренировкам.

21 апреля Александр Лукашенко в Бобруйске посетил предприятие «Славянка», где в том числе заявил, что «мы должны подтянуть инфекционки», и рассказал, на что пойдут деньги от международных организаций.

Ранее Александр Лукашенко называл ледовую площадку лучшим лекарством от коронавируса.

По данным Минздрава, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.