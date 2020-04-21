Кто выиграл 100 тысяч рублей?

А еще своих обладателей нашли 30, 40, 50 тысяч рублей и другие призы

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Вечером 21 апреля завершился розыгрыш призов 141 тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Суперпризы этого тура разлетелись по всей стране. Итак, кто же эти счастливчики?

Главный приз, 100 тысяч рублей разыграл исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла. Кругленькая сумма досталась Октябрине Родькиной из агрогородка Красный Берег Жлобинского района Гомельской области.

50 тысяч рублей выиграла Наталья Агейчик из Минска.

40 тысяч рублей достались Евгению Улицкому из Минска.

Обладателем 30 тысяч рублей стала Светлана Завадска из Ошмян в Гродненской области.

А еще сегодня были разыграны 10 денежных призов по 3 547 рублей 80 копеек каждый. Это эквивалент стоимости путевки на двоих в Турцию – 10 таких путевок планировалось разыграть в этом туре. Но из-за того, что полеты туда временно прекратились, эти призы заменили на деньги.

Поздравляем победителей!