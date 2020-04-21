2020-04-21T17:49:18+03:00
Общество
КП Беларусь

ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса

Ученые считают, что это никакой не заговор, не результат лабораторных испытаний и что коронавирус имеет животное происхождение
Сергей ДЕМИДОВ
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ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса.ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С момента начала пандемии коронавируса многих мучает вопрос: откуда взялась эта зараза и кто виноват в ее распространении?

Немало обсуждают и всевозможные теории заговоров…

И вот ВОЗ заявила о природе происхождения коронавируса.

- Данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение и не является созданным в лаборатории или где-либо еще, - рассказала на брифинге в Женеве во вторник, 21 апреля, представитель ВОЗ.

Напомним, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали более 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч белорусов, половина - в Минске.

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