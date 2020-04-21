В Борисовском районе сельчанин приревновал жену к соседу и устроил поджог

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ЧП произошло на днях в одной из деревень Борисовского района, сообщили в пресс-службе МВД 21 апреля.

Рано утром местная жительница шла на работу и увидела, что на одном из подворий полыхает сарай. Женщина бросилась в дом, разбудила хозяина, и они позвонили в МЧС, но до приезда смогли затушить все сами. Огонь не успел сильно разгореться, повредил дверь и несколько балок на крыше под шифером.

Однако на место были вызваны правоохранители: было очевидно, что пожар начался не сам. В итоге выяснилось, что поджог стал местью ревнивца.

– Установлено, что поджечь постройку мог сосед потерпевшего. Утром жена подозреваемого поехала со знакомым по делам, а к ночи домой так и не вернулась. Сельчанин приревновал супругу к соседу, пошел к нему домой – он долго стучал в дверь, но ему никто не открыл. Тогда уходя, фигурант зажигалкой поджег крышу сарая и ушел, когда крыша занялась. Дома просто лег спать, никого не предупреждая об опасности, – пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

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