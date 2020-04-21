2020-04-21T19:03:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах пьяный на Subaru разбил семь машин

Хорошо, что в ДТП не пострадали люди
Надежда БУТОВИЧ
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Нетрезвый водитель разбил 5 машин на парковке. Фото: ГАИ Брест.Нетрезвый водитель разбил 5 машин на парковке. Фото: ГАИ Брест.
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Авария сразу с несколькими авто произошла в райцентре на Брестчине в понедельник, 20 апреля. Об этом пресс-служба УГАИ УВД Брестоблисполкома проинформировала в официальной группе во ВКонтакте.

В пресс-службе ГАИ назвали аварию курьезной, но для водителей, чьи машины разбил пьяный автолюбитель, смешного мало.

ДТП произошло в Барановичах 20 апреля примерно в 15.55 часов на улице Советская. Виновником аварии стал 35-летний горожанин. На легковом «Субару» мужчина ехал в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ. В районе 44 дома нетрезвый водитель врезался в попутный «Рено», которым управляла 26-летняя горожанка, – рассказали в пресс-службе.

Житель Барановичей разбил свою машину о шесть других авто. Фото: ГАИ Брест.

Житель Барановичей разбил свою машину о шесть других авто. Фото: ГАИ Брест.

А дальше аварии нарастали как снежный ком. Пьяный водитель то ли пытался развернуться, то ли хотел скрыться с места аварии, но он начал таранить припаркованные на обочине машины. Повреждения получили пять иномарок.

Прибывшие правоохранители задержали нарушителя, в отношении него составлены административные протоколы. Идет разбирательство.

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