2020-04-21T19:53:46+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2020 года: 6723 случая инфицирования, умерли 55 человек

Мы собрали последние новости о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Еще у 459 человек в Беларуси подтвердился коронавирус.Еще у 459 человек в Беларуси подтвердился коронавирус.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Минздрав обновил статистику по ситуации с COVID-19 в Беларуси. По данным на 21 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. При этом у 459 новых пациентов положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Напомним, на утро воскресенья (19 апреля) было зарегистрировано 510 новых случаев, на утро понедельника (20 апреля) – 457 человек с подтвержденным COVID-19.

В Минздраве уточнили, что с первых чисел февраля 2020 года белорусские медики провели 108,545 тысячи тестов на коронавирус. Лабораторные исследования проводятся на базах РНПЦ и центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в частных медцентрах – всего 25 лабораторий, специалисты которых круглосуточно проводят исследования на COVID-19.

Данные по регионам были известны на понедельник 20 апреля: Брестская область - 185, Витебская - 1504, Гомельская - 322, Гродненская - 176, Минская - 789, Могилевская - 265, Минск – 3023 пациента. Как уточнили в пресс-службе, за прошедшие сутки региональная статистика по COVID-19 существенно не изменилась.

Скончались 55 пациентов с выявленным коронавирусом с рядом хронических заболеваний.

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