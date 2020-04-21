Видеофакт. На трассе Минск - Микашевичи вечером нашли 5-летнего мальчика на велосипеде

Ребенок отъехал от своего дома на четырехколесном велосипеде на три километра

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Инцидент произошел в минувшие праздничные выходные, 19 апреля, в Слуцком районе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Проезжающие по оживленной трассе Р23 автомобилисты заметили в сумерках маленького мальчик на велосипеде. На дороге ребенок был совершенно один, ехал в направлении Минска. Несколько водителей остановились, жительница Слуцка около 20.00 часов позвонила в милицию и рассказала о «найденыше».

– Прибывшие на 108 километр трассы Минск - Микашевичи сотрудники ГАИ попытались узнать у юного велосипедиста, откуда он едет и как потерялся? Мальчик рассказал, что его зовут Артем, но не смог рассказать, где живет и как зовут родителей. Ребенка посадили в машину сотрудников Госавтоинспекции и вместе с его велосипедиком привезли в РОВД, – пояснили в пресс-службе.

Около 21.00 часов в милицию поступило заявление о пропаже 5-летнего ребенка от жителей Слуцка. Родители мальчика нашлись.

– Выяснилось, что родители 5-летнего Артема вместе с ним и другими детьми гуляли на улице, примерно с 17.00 до 19.00 часов. Они не не заметили, как мальчик ушел с велосипедом со двора. Напомним, ребенка неравнодушные граждане обнаружили около восьми часов вечера, от дома мальчик успел отъехать на три километра, – уточнили в пресс-службе.

Ребенка вернули маме и папе, с которыми провели профилактическую беседу. В УВД уточнили, что данная многодетная семья характеризуется положительно, они воспитывают 5 детей.

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