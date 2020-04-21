Минский таксист был оптовым закладчиком интернет-магазина наркотиков

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На днях столичные правоохранители задержали подозреваемого в распространении наркотиков водителя такси. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.

Житель Светлогорска перебрался в Минск несколько лет назад. Мужчина устроился работать таксистом, снимал квартиру. «Второй работой» стал незаконный оборот наркотиков.

– По месту жительства 32-летнего подозреваемого и в его машине были найдены опасные вещества: 100 граммов кокаина, 100 граммов пара-меилэфедрона. Сопутствующие упаковочные материалы, банковские карты, электронные весы, компьютерная техника и мобильник для связи с «работодателем» – сотрудниками теневого онлайн-магазина. Также на территории Минска и пристоличных регионов были в тайниках найдены закладки: по 100 граммов пара-метилэфедрона и марихуаны, а также 67 граммов амфетамина, – прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что наркотики в тайниках фигурант оставлял для мелких сбытчиков, но иногда и делал закладки с разовыми дозами для потребителей. Распространение наркотиков мужчина занимался около 1,5 года, «зарплату» ему выплачивали криптовалютой и биткоинами на электронный депозит.

Возбуждено уголовное дело.

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