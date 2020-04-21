Российский Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о гречке

Ранее белорусский президент поручил нарастить производство гречихи из-за того, что «россияне отказались с нами работать»

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«Комсомолка» уже сообщала подробности рабочей поездки белорусского президента в Бобруйск 21 апреля. Главные темы: коронавирус, врачи, ВОЗ, школы, суеверия, источники информации и другие. Но кроме болезней, острый вопрос и экономика.

Говоря о том, что ждет Беларусь в экономическом плане, Александр Лукашенко затронул тему продовольственное безопасности. Губернатору Могилевской области Леониду Зайцу белорусский лидер дал четкое указание: увеличить производство белорусской гречки.

– Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас, – уточнил Лукашенко.

А затем расспросила о ходе посевной компании, возделывании других культур, наличии топлива и удобрений в сельхозпредприятиях региона.

Однако заявление Александра Лукашенко о гречке вызвало некоторые недоумения в России. С заявлением, которое процитировало РИА Новости, выступила пресс-служба Минсельхоза РФ. В ведомстве сообщили, что со стороны России не вводились ограничения на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, в том числе и в Беларусь. Также в министерстве подчеркнули, что и потребности собственного рынка в гречке Россия покрывает в полном объеме. А в предстоящей посевной компании собираются высеять около 858 тысячи гектаров гречихи.

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