2020-04-21T22:25:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанка из Лепеля поверила, что выиграла в интернете приз, и «заплатила» мошенникам 1900 рублей

Злоумышленники умело выманивали у женщины крупные суммы в течение почти года
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина поверила, что выиграла деньги и попалась на удочку мошенников. Фото: pixabay.com.Женщина поверила, что выиграла деньги и попалась на удочку мошенников. Фото: pixabay.com.
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Жертвой мошенников в соцсетях стала 40-летняя жительница Лепельского района. В мае 2019 года женщине пришло уведомление о том, что она якобы выиграла деньги в интернете. Для получения выигрыша ей было нужно написать организатором, что «счастливица» и сделала.

– Мошенники вступили с потерпевшей в переписку и убедительно рассказали, как она может получить выигрыш. Причем женщину совсем не смутило то, что у нее попросили реквизиты банковской карточки, а еще указали, чтобы на балансе была крупная сумма – «ликвидная призу», – рассказали подробности в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

На «пластике» сельчанки не было СМС-банкинга и злоумышленники попросили ее установить услугу и отправить им фото чека с кодом и другой личной информацией. Женщина выполнила все, что ей сказали.

– Как только мошенники получили информацию, они списали со счета потерпевшей имевшуюся там сумму. Но смогли убедить сельчанку о сбое в программе, а потом продолжили переписку, заставляя снова и снова зачислять деньги, которые исчезали. К слову, карточка женщины еще использовалась злоумышленниками для других мошенничеств: зачислялись и сразу же списывались очень крупные суммы, – добавили правоохранители.

Переписка с мошенниками продлилась до ноября 2019 года. Сельчанка сменила карточку, устав от попыток получить свой «приз». Однако весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, снова вспомнила о легких деньгах. Женщина написала, а затем передала мошенникам данные уже новой карты и… снова потеряла деньги – на этот раз 830 белорусских рублей.

– Сельчанка обратилась в милицию с заявлением. Установлено, что мошенники выманили у нее в общей сложности около 1900 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело, идет розыск подозреваемых, – прокомментировали в УВД.

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"Выигрыш" в интернет-лотерее обернулся для жительницы Лепельского района потерей почти 1900 рублей.

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