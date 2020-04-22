2020-04-22T09:19:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В лесополосе на улице Орловской в Минске нашли мумию

Она была одета в спортивную одежду, рядом - спортивный велосипед
Алла БЕЛУГА
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Фото с места происшествия. Источник: t.me/skgovbyФото с места происшествия. Источник: t.me/skgovby
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Днем 15 апреля в лесополосе, расположенной вблизи улицы Орловской в Минске, был обнаружен мумифицированный труп мужчины. В настоящий момент следователями устанавливается личность погибшего, сообщает telegram-канал Следственного комитета.

Труп был одет в серые штаны, белые кроссовки с красно-синими вставками и темно-синюю куртку. При нем была зажигалка и деньги. Неподалеку следователи нашли красно-черную кепку с надписью Puma и синий спортивный велосипед.

Если вы узнали одежду мужчины - сообщите по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11.

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