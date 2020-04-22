2020-04-22T10:42:55+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь благодарит другие страны за помощь в борьбе с коронавирусом... своими тракторами

В Китай и Узбекистан уже приехали наши благодарственные тракторы "Беларус"
Алла БЕЛУГА
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Президент на экскурсии по предприятию "Славянка", где стали шить средстаа индивидуальной защиты. Фото: president.gov.by.Президент на экскурсии по предприятию "Славянка", где стали шить средстаа индивидуальной защиты. Фото: president.gov.by.
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Во время рабочей поездки в Бобруйск 21 апреля Александр Лукашенко поблагодарил страны, которые поддерживают Беларусь и присылают гуманитарную помощь. Но и Беларусь не остается в долгу - в ответ мы присылаем помощникам свои трактора.

- Белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан были направлены трактора "Беларус", - говорится в сообщении на сайте президента.

Что примечательно, ситуацию в стране президент считает стабильной, потому что «резкого роста заболеваемости коронавирусом нет».

- Нам даже Пасха пока проблем не добавила. И это маленький лучик, надежда, что мы победим, мы прорвемся, - говорит он.

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