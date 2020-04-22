«Белавиа» заберет застрявших в Индии белорусов. Билет стоит 725 долларов

Путь домой будет не только долгожданным, но еще и недешевым. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

"Белавиа" планирует забрать застрявших в Индии из-за закрытых границ пассажиров 25 апреля. Их списки сформировало и передало в авиакомпанию Министерство иностранных дел, сообщает пресс-служба "Белавиа".

Заберут белорусов в Гоа в 18.00, а привезут в Минск в 1.35. Пассажирам позволят взять с собой багаж до 23 кг и одну ручную кладь до 10 кг.

Оформить билет можно только на сайте авиаперевозчика, а оплатить - по номеру бронирования, который выслали индивидуально каждому пассажиру на электронную почту. Стоимость билета с учетом всех такс и сборов составит 1781,58 рубля (около 725 долларов). Учитывая, что сумма немаленькая, для белорусов дадут отсрочку платежа, если пассажир заранее заполнит уведомление об обязанности уплаты суммы возмещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока будем ждать - и Турция закроет границы, а это наш последний шанс улететь в Минск». Белорусы застряли в аэропортах по всему миру из-за закрытых границ (читать)