2020-04-22T11:25:08+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» заберет застрявших в Индии белорусов. Билет стоит 725 долларов

Для соотечественников авиакомпания даст отсрочку платежа
Алла БЕЛУГА
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Путь домой будет не только долгожданным, но еще и недешевым.Путь домой будет не только долгожданным, но еще и недешевым.Фото: Оксана БРОВАЧ
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"Белавиа" планирует забрать застрявших в Индии из-за закрытых границ пассажиров 25 апреля. Их списки сформировало и передало в авиакомпанию Министерство иностранных дел, сообщает пресс-служба "Белавиа".

Заберут белорусов в Гоа в 18.00, а привезут в Минск в 1.35. Пассажирам позволят взять с собой багаж до 23 кг и одну ручную кладь до 10 кг.

Оформить билет можно только на сайте авиаперевозчика, а оплатить - по номеру бронирования, который выслали индивидуально каждому пассажиру на электронную почту. Стоимость билета с учетом всех такс и сборов составит 1781,58 рубля (около 725 долларов). Учитывая, что сумма немаленькая, для белорусов дадут отсрочку платежа, если пассажир заранее заполнит уведомление об обязанности уплаты суммы возмещения.

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