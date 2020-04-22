Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 апреля 2020 года: рекордный прирост за сутки - плюс 558 человек, умерли 58 человек

На 22 апреля в стране не отменены массовые мероприятия и парады. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси на 22 апреля 2020 года

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Минздрав 22 апреля 2020 года в очередной раз обновил статистику по ситуации с коронавирусом в Беларуси. По данным на среду, в Беларуси выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, на утро понедельника (20 апреля) было зарегистрировано плюс 457 человек с подтвержденным COVID-19, на утро вторника – еще 459. На утро среды, получается, прибавилось 558 человек. Это пока рекордный прирост за сутки.

В Минздраве уточнили, что с первых чисел февраля 2020 года белорусские медики сделали 114 тысяч 955 тестов на коронавирус. Лабораторные исследования проводятся на базах РНПЦ и центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в частных медцентрах - всего 25 лабораторий, специалисты которых круглосуточно проводят исследования на COVID-19.

Данные по регионам были известны на понедельник, 20 апреля: Брестская область - 185, Витебская - 1504, Гомельская - 322, Гродненская - 176, Минская - 789, Могилевская - 265, Минск - 3023 пациента. Как уточнили в пресс-службе, за прошедшие сутки региональная статистика по COVID-19 существенно не изменилась.

Скончались 58 пациентов с выявленным коронавирусом с рядом хронических заболеваний.

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