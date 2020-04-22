2020-04-22T12:51:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ветковском районе автомобиль врезался в дерево, все пассажиры сгорели

Следователи устанавливают, кто был в машине
Алла БЕЛУГА
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Фото: Следственный комитет.Фото: Следственный комитет.
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В ночь с 20 на 21 апреля в Ветковском районе произошло страшное ДТП.

- Водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево. После столкновения автомобиль загорелся. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия, - сообщают в Следственном комитете.

После того как пожар потушили, следователи осмотрели останки погибших. Для того чтобы понять, кто был в машине, проведут судебно-медицинское исследование. По одной из версий, за рулем мог находится владелец автомобиля - 58-летний житель города Ветки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса. Следственный комитет просит откликнуться граждан, которые могли стать очевидцами ДТП или располагают сведениями о погибших. Звоните по телефонам: 8 (0232) 69-30-50, 69-30-54, 69-30-49.

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