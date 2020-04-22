«Состояние улучшается на глазах». Врач рассказал, зачем больных коронавирусом укладывают на живот

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Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов прокомментировал рекомендации медиков укладывать больного коронавирусом пациента на живот.

- Это эффективная методика, которую мы тоже практикуем. Она чрезвычайно важна и дает пациенту возможность более эффективно дышать и расправить легкие. Наш замечательный главный реаниматолог Минздрава профессор Александр Михайлович Дзядзько переворачивает человека на живот, делал более интенсивный поток кислорад - у человека просто на глазах, буквально за 10 минут улучшалась сатурация - насыщение крови кислородом. Этот показатель очень важен. Такая позиция приносит очевидный эффект.