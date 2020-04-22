КП Беларусь
«Состояние улучшается на глазах». Врач рассказал, зачем больных коронавирусом укладывают на живот
Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов говорит, что такая процедура дает очевидный эффект
Главный инфекционист Минздрава рассказал, зачем больных коронавирусом укладывают на животФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов прокомментировал рекомендации медиков укладывать больного коронавирусом пациента на живот.
- Это эффективная методика, которую мы тоже практикуем. Она чрезвычайно важна и дает пациенту возможность более эффективно дышать и расправить легкие. Наш замечательный главный реаниматолог Минздрава профессор Александр Михайлович Дзядзько переворачивает человека на живот, делал более интенсивный поток кислорад - у человека просто на глазах, буквально за 10 минут улучшалась сатурация - насыщение крови кислородом. Этот показатель очень важен. Такая позиция приносит очевидный эффект.
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