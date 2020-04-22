2020-04-22T13:53:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Состояние улучшается на глазах». Врач рассказал, зачем больных коронавирусом укладывают на живот

Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов говорит, что такая процедура дает очевидный эффект
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Главный инфекционист Минздрава рассказал, зачем больных коронавирусом укладывают на животГлавный инфекционист Минздрава рассказал, зачем больных коронавирусом укладывают на животФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов прокомментировал рекомендации медиков укладывать больного коронавирусом пациента на живот.

- Это эффективная методика, которую мы тоже практикуем. Она чрезвычайно важна и дает пациенту возможность более эффективно дышать и расправить легкие. Наш замечательный главный реаниматолог Минздрава профессор Александр Михайлович Дзядзько переворачивает человека на живот, делал более интенсивный поток кислорад - у человека просто на глазах, буквально за 10 минут улучшалась сатурация - насыщение крови кислородом. Этот показатель очень важен. Такая позиция приносит очевидный эффект.

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